Песков: НАТО обманула Россию

НАТО обещала России не расширяться, но обманула нас, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Он добавил, что альянс заявляет об «открытых дверях», но это нигде документально не зафиксировано.

Песков также считает, что Украина может попытаться напасть на Россию, так как политика Киева направлена на применение силы для возвращения территорий.

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Ранее испанская газета El País, ссылаясь на ответ Вашингтона Москве, сообщила, что НАТО и США не поддерживают предложенные Россией пункты гарантий безопасности. В материале издания также отмечалось, что «двери в НАТО для Украины остаются открытыми».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что с рядом предложений США Россия согласна, но по другим пунктам диалог должен продолжаться до тех пор, пока все требования Кремля по безопасности не будут выполнены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НападениеУкраинаРоссияНАТОДмитрий Песков
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