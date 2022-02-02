Песков: НАТО обманула Россию

НАТО обещала России не расширяться, но обманула нас, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Он добавил, что альянс заявляет об «открытых дверях», но это нигде документально не зафиксировано.

Песков также считает, что Украина может попытаться напасть на Россию, так как политика Киева направлена на применение силы для возвращения территорий.