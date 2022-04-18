«Конкретный результат»: Кадыров и Запад ждут нового этапа украинской спецоперации

Украинским подразделениям предложили сложить оружие и сдаться, но переговоры о сдаче в плен запрещены Киевом под угрозой расстрела, сказал Конашенков. По данным ведомства, на территории завода сейчас окружены до 400 иностранных наёмников.

При этом Мариуполь до сих пор не перешел под полный контроль российской армии. Как передает агентство Reuters, украинская армия в Мариуполе официально отказалась от капитуляции. Агентство со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля передает, что «город все еще не пал». По словам Шмыгаля, украинские военные еще контролируют некоторые районы Мариуполя.

Со своей стороны, украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что Киев готов сражаться с Москвой и десять лет.

«Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет», - приводит его слова РИА Новости.