«Конкретный результат»: Кадыров и Запад ждут нового этапа украинской спецоперации
Кадыров и Минобороны РФ требуют капитуляции ВСУ в Мариуполе на фоне уничтожения украинских военных объектов, однако Зеленский заявляет о готовности воевать 10 лет.
Россия начинает «конкретную спецоперацию» на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Соответствующее видео политик опубликовал в своем Telegram-канале.
«Сейчас начнется конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Сейчас начнется конкретная спецоперация, и будут хорошие показатели, хорошие результаты», — заявил глава Чечни.
Кадыров также вновь призвал украинских военнослужащих сдаваться в плен. По его словам, федеральные российские войска примут всех.
Со своей стороны, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в воскресенье вечером в ежедневном брифинге заявил об уничтожении 44 военных объектов ВСУ, в том числе хранилища боеприпасов и горючего. По данным министерства, территория металлургического комбината «Азовсталь» полностью окружена и заблокирована.
Украинским подразделениям предложили сложить оружие и сдаться, но переговоры о сдаче в плен запрещены Киевом под угрозой расстрела, сказал Конашенков. По данным ведомства, на территории завода сейчас окружены до 400 иностранных наёмников.
При этом Мариуполь до сих пор не перешел под полный контроль российской армии. Как передает агентство Reuters, украинская армия в Мариуполе официально отказалась от капитуляции. Агентство со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля передает, что «город все еще не пал». По словам Шмыгаля, украинские военные еще контролируют некоторые районы Мариуполя.
Со своей стороны, украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что Киев готов сражаться с Москвой и десять лет.
«Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет», - приводит его слова РИА Новости.
При этом украинский лидер заявил, что Киев не может отдать территории Украины, но должен выйти на диалог с Москвой. Он подчеркнул при этом, что возможности решить конфликт с помощью переговоров уменьшаются, так как среди жителей страны число сторонников переговоров уменьшается из-за активных боевых действий.
«Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если они способны на него, то мы готовы. Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», - сказал он.
При этом ряд иностранных источников подтверждает данные о том, что конфликт на Украине перейдет в новую фазу в течение недели. Телеканал NBC 17 апреля со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников министерства обороны США сообщил, что Россия может начать следующую фазу своей военной спецоперации на Украине уже в начале недели.
Источники телеканала заявили, что США предполагают усиление наступления после взрывов в Белгородской и Курской областях. Артиллерийские обстрелы по Киеву, прошедшие 15 и 16 апреля, подтверждают намерения ВС РФ, уверены в Пентагоне.
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