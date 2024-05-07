Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России
Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России.
«Получив твердый мандат народного доверия, Владимир Владимирович сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни граждан России», – сказал мэр.
Собянин также пожелал Путину новых успехов в служении Отчизне и крепкого здоровья.
Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность президента России после победы на выборах, которые прошли 15-17 марта. Тогда Путин набрал 87,28% голосов. Предусмотренная Конституцией инаугурация началась в 12:00 мск в Большом Кремлевском дворце, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru