Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России.

«Получив твердый мандат народного доверия, Владимир Владимирович сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни граждан России», – сказал мэр.

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Собянин также пожелал Путину новых успехов в служении Отчизне и крепкого здоровья.

Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность президента России после победы на выборах, которые прошли 15-17 марта. Тогда Путин набрал 87,28% голосов. Предусмотренная Конституцией инаугурация началась в 12:00 мск в Большом Кремлевском дворце, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ПрезидентРоссияВладимир Путин

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