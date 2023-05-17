«Поддержать Эрдогана»: Продление зерновой сделки назвали политическим решением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца. Он заверил, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки. Эрдоган также поблагодарил Путина за поддержку в инициативах Анкары по этой сделке. В Кремле пока не подтвердили информацию о продлении. Злочевский назвал это решение политическим.

«Чисто политическое решение. Она невыгодна для России, ничего не выполняется с точки зрения оговоренных в пользу нашей страны элементов этой сделки. Как были проблемы, так и есть», - сказал он.