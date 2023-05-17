«Поддержать Эрдогана»: Продление зерновой сделки назвали политическим решением
Зерновая сделка по-прежнему остается невыгодной для России, сказал НСН Аркадий Злочевский.
Глава российского Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН заявил, что продление зерновой сделки носит политический характер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца. Он заверил, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки. Эрдоган также поблагодарил Путина за поддержку в инициативах Анкары по этой сделке. В Кремле пока не подтвердили информацию о продлении. Злочевский назвал это решение политическим.
«Чисто политическое решение. Она невыгодна для России, ничего не выполняется с точки зрения оговоренных в пользу нашей страны элементов этой сделки. Как были проблемы, так и есть», - сказал он.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН также заявил о политической подоплеке продления сделки.
«Продлили, чтобы поддержать Эрдогана. Для нас в этой сделке никогда не было выгоды. Почему эту сделку подписывает министр обороны, а не министр сельского хозяйства? Какое отношение армия имеет к деблокаде трех портов Украины, через которые потом завозятся боеприпасы, тяжелую технику, а оттуда идут террористы, контрабанда вооружения?» - сказал Сатановский.
Ранее Аркадий Злочевский в эфире НСН говорил, что никакого облегчения по нашим проблемам в вывозе и поставках на мировой рынок не случилось. Проблем, по его словам, выше крыши, которые касаются стоимости страхования судов, оформления страховок, есть проблемы с платежами – барьеры, длинные сроки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru