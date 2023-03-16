«Лицемерные заявления»: Зерновая сделка упирается в «глухую стену» и ложь Запада

Он отметил, что Москва надеется на то, что вторая часть сделки, которая касается России, будет реализована по прошествию такого продолжительного времени. Кроме того, Песков указал, что Россия ценит усилия ООН по зерновой сделке, однако «пробить глухую стену» стран Запада так и не удалось.

На фоне невыполнения Западом своих обещаний член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН выразил мнение, что было бы лучше создать зерновой резерв в России.

«Я бы лучше создал резерв в нашем государстве. Мало ли какие годы нас ждут! Что-то, конечно, нужно продать, поэтому «зерновую сделку», наверное, на сегодняшний день нужно осуществить», - отметил собеседник НСН.

Зерновая сделка едва не сорвалась осенью прошлого года, когда Россия обвинила Украину в использовании беспилотников с судна в «зерновом коридоре» для атаки кораблей в порту Севастополя. По мнению Соболева, продление «зерновой сделки» не несёт никакой опасности для Крыма на сегодняшнем этапе.

«С военной точки зрения, для Крыма несёт опасность только то, если мы не справимся с ВСУ, напичканными западным вооружением. Нам очень важно исключить поступление вооружения, техники, боеприпасов в зону боевых действий. Это, в принципе, можно сделать нашими средствами», - подчеркнул генерал-лейтенант.

При этом совсем недавно в МИД РФ сообщили, что порты Одессы и Черноморска, задействованные в «зерновой сделке» могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, появились данные о том, что 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра из Европы были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами. Москва выразила обеспокоенность ситуацией и обещала разобраться.