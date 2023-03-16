«Лицемерные заявления»: Зерновая сделка упирается в «глухую стену» и ложь Запада
В Турции и ООН ожидают от России продления сделки не на 60, а на 120 дней. Москва напоминает об ответных обязательствах Запада, которые до сих пор не были выполнены.
Глава Минобороны Турции заявил, что ведет переговоры с российской и украинской сторонами о продлении зерновой сделки не на 60, а на 120 дней. По его словам, ООН солидарна с Турцией в этом вопросе.
15 марта и правительство Германии попросило Россию продлить зерновую сделку, заявила официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн.
Данную просьбу в немецком правительстве пояснили тем, что на сегодняшний день по всему миру голодают более 300 миллионов человек.
Москва отмечает, что поддерживает договоренности, признает важность сделки, но требует Запад выполнить свои обещания. Этот вопрос обсуждается на самом высоком уровне.
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку. На данном этапе Россия решила продлить зерновую сделку на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений из РФ.
Обещания западных стран по изъятию из антироссийских санкций продовольствия и удобрений в контексте зерновой сделки — «намеренное лукавство и откровенное вранье». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Не менее лицемерны и вновь озвученные Вашингтоном утверждения о том, что российский сельхозэкспорт под односторонние санкции США и их сателлитов не подпадает. В действительности ситуация обстоит с точностью до наоборот», — объяснила она.
Кроме того, представитель МИД заявила об отсутствии прогресса в вопросах подключения Россельхозбанка к межбанковской системе SWIFT, возобновления поставок в Россию сельхозтехники и запчастей для нее.
Москва напоминает, что не были отменены ограничения на страхование грузов и доступы в порты для таких судов. Дипломат заключила, что без подвижек в решении этих проблем все обещания и заверения Запада являются «враньем».
В Кремле и вовсе назвали продление зерновой сделки жестом доброй воли. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что Москва надеется на то, что вторая часть сделки, которая касается России, будет реализована по прошествию такого продолжительного времени. Кроме того, Песков указал, что Россия ценит усилия ООН по зерновой сделке, однако «пробить глухую стену» стран Запада так и не удалось.
На фоне невыполнения Западом своих обещаний член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН выразил мнение, что было бы лучше создать зерновой резерв в России.
«Я бы лучше создал резерв в нашем государстве. Мало ли какие годы нас ждут! Что-то, конечно, нужно продать, поэтому «зерновую сделку», наверное, на сегодняшний день нужно осуществить», - отметил собеседник НСН.
Зерновая сделка едва не сорвалась осенью прошлого года, когда Россия обвинила Украину в использовании беспилотников с судна в «зерновом коридоре» для атаки кораблей в порту Севастополя. По мнению Соболева, продление «зерновой сделки» не несёт никакой опасности для Крыма на сегодняшнем этапе.
«С военной точки зрения, для Крыма несёт опасность только то, если мы не справимся с ВСУ, напичканными западным вооружением. Нам очень важно исключить поступление вооружения, техники, боеприпасов в зону боевых действий. Это, в принципе, можно сделать нашими средствами», - подчеркнул генерал-лейтенант.
При этом совсем недавно в МИД РФ сообщили, что порты Одессы и Черноморска, задействованные в «зерновой сделке» могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, появились данные о том, что 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра из Европы были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами. Москва выразила обеспокоенность ситуацией и обещала разобраться.
Позиция украинской стороны по данному вопросу понятна – Киев выступает за бессрочное продление сделки, а также просить расширить договоренности.
Украинские власти выполняют все, что согласовано с ООН по зерновой сделке, и настаивают на ее продлении на неограниченный срок. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Киев хотел продлить сделку не на 120 дней, а как минимум на год, а также включить в сделку порты Николаева.
Зерновая сделка предполагает, что Россия обязуется не препятствовать вывозу украинского зерна и продовольствия из трёх портов, включая Одессу. Однако другая часть сделки - Меморандум Россия-ООН по нормализации российского сельхозэкспорта: Россия добивается послаблений на экспорт своего продовольствия и удобрений. Изначально сроки сделки могли истечь 18 марта.
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