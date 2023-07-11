Пушков назвал коммюнике НАТО лишенным политического реализма

По его словам, НАТО видит будущее Киева в составе альянса, при этом украинская сторона обязана соблюсти ряд условий.

Вместе с тем Североатлантический альянс объявил Москву наиболее серьезной угрозой безопасности Евро-Атлантического региона и подтвердил планы помогать Молдавии в сфере обороны и безопасности, а также признал «право» Грузии на членство в НАТО, если Тбилиси выполнит соответствующий план действий.

Ранее Североатлантический альянс обратился с призывом ко всем государствам отказаться от помощи России при проведении спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

