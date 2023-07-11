Пушков назвал коммюнике НАТО лишенным политического реализма

В коммюнике саммита Североатлантического альянса отсутствует политический реализм, при этом содержатся призывы к жесткому противостоянию с Россией, а Украина предстает в качестве расходного материала. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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По его словам, НАТО видит будущее Киева в составе альянса, при этом украинская сторона обязана соблюсти ряд условий.

Вместе с тем Североатлантический альянс объявил Москву наиболее серьезной угрозой безопасности Евро-Атлантического региона и подтвердил планы помогать Молдавии в сфере обороны и безопасности, а также признал «право» Грузии на членство в НАТО, если Тбилиси выполнит соответствующий план действий.

Ранее Североатлантический альянс обратился с призывом ко всем государствам отказаться от помощи России при проведении спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
ТЕГИ:СаммитНАТОАлексей Пушков

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