Почему трясет Меркель? Названы основные причины болезни канцлера

По словам медика главного врача московской ГКБ имени Жадкевича Александра Мясникова, недомогание канцлера Германии может быть связано с гораздо более серьезными причинами, нежели обычное обезвоживание организма.

«Это может быть эссенциальный тремор, когда мы не находим причины. При болезни Паркинсона может? Может. При некоторых других болезнях может? Может. Но в основном более чем в половине случаев мы никакой причины не находим и называем это эссенциальным тремором», - пояснил он.

Профессор кафедры нервных болезней им. М. И. Аствацатурова Военно-медицинской академии, главный внештатный ангионевролог Санкт-Петербурга Игорь Вознюк также отметил, что стоит более тщательно проанализировать состояние Меркель, чтобы наверняка понять причину недомогания канцлера Германии.

«Когда отдельно тремор рук или тремор рук и головы, тогда это больше нервная система. Здесь могут быть две причины. Одна из них — разрушение определенных структур клеточных внутри глубинных отделов мозга, вторая причина — когда перенесенные инфекции или аутоиммунные заболевания приводят к повреждению сосудов. Если дрожит все тело, это симптомы поражений эндокринной системы, заболеваний щитовидной железы», - заключил специалист.

Тем не менее, немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что, даже если Меркель действительно серьезно больна, то журналисты не будут придавать этому особое внимание, потому что очень уважают канцлера Германии.

«СМИ пишут, что Меркель плохо переживает жару. Ей нужно много пить воды, но канцлер не всегда пользуется рекомендациями врачей. Но это уже который случай на общественном поле, и если такие эпизоды будут продолжаться, то люди должны знать, кто ими руководит, иначе слухи будут усиливаться, давление на нее тоже будет расти. Пока, глядя на нее нельзя сказать, что она очень больна. Рейтинг у Меркель пока стабильный, новых данных пока не было, но не исключаю, что он может пошатнуться. Но это не должно ее волновать сейчас, вот если, как я повторюсь, приступы дурноты будут повторяться, тогда уже начать беспокоиться», - считает Рар.



Ранее свои опасения по поводу самочувствия канцлера Германии Ангелы Меркель высказал в эфире НСН директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

