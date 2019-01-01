Рар: Даже тяжелая болезнь не повлияет на рейтинг Меркель
Немецкий политолог в эфире НСН заявил, что немецкие СМИ не станут раскручивать историю о самочувствии канцлера из уважения к ней.
Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала себя плохо на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Она начала сильно дрожать, но представитель политика отверг предположения о ее нездоровье. Мало того, по его словам, Меркель готова участвовать во всех запланированных на ближайшее время мероприятиях, в частности на церемонии вступления в должность нового министра юстиции ФРГ.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что, даже если Меркель действительно серьезно больна, то журналисты не будут придавать этому особое внимание, потому что очень уважают канцлера Германии.
«СМИ пишут, что Меркель плохо переживает жару. Ей нужно много пить воды, но канцлер не всегда пользуется рекомендациями врачей. Но это уже который случай на общественном поле, и если такие эпизоды будут продолжаться, то люди должны знать, кто ими руководит, иначе слухи будут усиливаться, давление на нее тоже будет расти. Пока, глядя на нее нельзя сказать, что она очень больна», - считает Рар.
Напомним, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 18 июня канцлер Германии в течение одной минуты восемь раз поменяла положение рук, ее била сильная дрожь. Сама Меркель позднее объяснила, что причиной ее плохого самочувствия стало обезвоживание. Но после того, как она выпила воды, ей заметно полегчало. Температура в Берлине в тот день была выше 30 градусов.
«Впереди встреча G20 и эта очень большая и тяжелая, напряженная работа. За годы на посту канцлера Меркель сумела наладить очень теплый контакт со СМИ, стала любимчиком прессы. Если бы на ее месте был бы другой политик, снимки, где ей плохо, раскручивали бы сильнее», - высказал свое мнение немецкий политолог.
Когда-то «железной леди» СМИ назвали премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, но, похоже, что также можно назвать и Меркель. В пресс-службе кабмина сообщили, что канцлер ФРГ в течение нескольких часов, как и предполагалось, вылетит на саммит G20 в Осаку. И сейчас она чувствует себя хорошо.
«Рейтинг у Меркель пока стабильный, новых данных пока не было, но не исключаю, что он может пошатнуться. Но это не должно ее волновать сейчас, вот если, как я повторюсь, приступы дурноты будут повторяться, тогда уже начать беспокоиться. К слову, многие эксперты считают, что нынешнее правительство распадется в конце года, будут перевыборы и уже христианские демократы пойдут на них точно без госпожи Меркель. А она уйдет на заслуженную пенсию или же она согласится и займет предлагаемый ей пост главы Европейского союза. Поиск кандидатов продолжается, но пока уже месяц на ключевые посты найти никого не могут», - заявил в эфире НСН Александр Рар.
Добавим, на полях саммита «двадцатки» в Осаке канцлер Германии Ангела Меркель проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным. Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что политики будут обсуждать актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта, ситуацию вокруг Ирана и международное содействие мирному процессу в Сирии.
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