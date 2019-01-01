Рар: Даже тяжелая болезнь не повлияет на рейтинг Меркель

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что, даже если Меркель действительно серьезно больна, то журналисты не будут придавать этому особое внимание, потому что очень уважают канцлера Германии.

«СМИ пишут, что Меркель плохо переживает жару. Ей нужно много пить воды, но канцлер не всегда пользуется рекомендациями врачей. Но это уже который случай на общественном поле, и если такие эпизоды будут продолжаться, то люди должны знать, кто ими руководит, иначе слухи будут усиливаться, давление на нее тоже будет расти. Пока, глядя на нее нельзя сказать, что она очень больна», - считает Рар.

Напомним, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 18 июня канцлер Германии в течение одной минуты восемь раз поменяла положение рук, ее била сильная дрожь. Сама Меркель позднее объяснила, что причиной ее плохого самочувствия стало обезвоживание. Но после того, как она выпила воды, ей заметно полегчало. Температура в Берлине в тот день была выше 30 градусов.