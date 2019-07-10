Дрожь канцлера. Меркель снова затрясло на людях. Видео
Канцлера Германии Ангелу Меркель в очередной раз затрясло на людях во время официальной церемонии. На это раз дрожь охватила немецкого лидера в ходе встречи премьер-министра Финляндии Антти Ринне в Берлине. Такое случается с фрау Меркель уже третий раз примерно за три недели, отмечает Reuters.
В сети публикуется видео, на котором явно заметно, как канцлер ФРГ стоит и содрогается рядом с главой правительства Финляндии. После этого она приглашает пройти высокого гостя дальше.
При этом, как передает Газета.ру, в правительстве Германии заявили, что встреча с Антти Ринне проходит в плановом режиме, а самочувствие Ангелы Меркель охарактеризовали как хорошее.
До этого у канцлера Германии уже дважды случались подобные приступы. В июне это случилось во время визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского. Тогда эту ситуацию сама Меркель объяснила обезвоживанием организма, отмечает RT. В конце июня то же самое случилось во время официального мероприятия с участием канцлера и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
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