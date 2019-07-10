Дрожь канцлера. Меркель снова затрясло на людях. Видео

Канцлера Германии Ангелу Меркель в очередной раз затрясло на людях во время официальной церемонии. На это раз дрожь охватила немецкого лидера в ходе встречи премьер-министра Финляндии Антти Ринне в Берлине. Такое случается с фрау Меркель уже третий раз примерно за три недели, отмечает Reuters.

В сети публикуется видео, на котором явно заметно, как канцлер ФРГ стоит и содрогается рядом с главой правительства Финляндии. После этого она приглашает пройти высокого гостя дальше.