Врач назвал причину дрожи Меркель

Эссенциальным тремором назвали врачи приступы дрожи, которыми в последнее время страдает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает РИА ФАН.

«Это может быть эссенциальный тремор, когда мы не находим причины. При болезни Паркинсона может? Может. При некоторых других болезнях может? Может. Но в основном более чем в половине случаев мы никакой причины не находим и называем это эссенциальным тремором», - приводит агентство слова главного врача московской ГКБ имени Жадкевича Александра Мясникова.

Ранее стало известно, что приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера у Ангелы Меркель случился новый приступ дрожи. На прошлой неделе политик задрожала во время церемонии приветствия в Берлине президента Украины Владимира Зеленского.

