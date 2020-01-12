Почему Германия не отказывается от «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток-2» должен быть обязательно завершен, так как страны Евросоюза только выигрывают от его запуска. Об этом она сказала на пресс-конференции в Москве после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет РБК.

В свою очередь, Владимир Путин сказал, что ценит позицию Германии по «Северному потоку-2», подчеркнув, что Россия в состоянии завершить прокладку трубопровода самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, хотя это и приведет к тому, что сроки окончания строительства могут быть сдвинуты на несколько месяцев. «Но в конце этого года или начале следующего он заработает», — сказал Путин.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН отметил неизменность позиции Германии по поводу необходимости строительства российского газопровода «Северный поток-2» на территории Европы, которую продемонстрировала немецкий канцлер Ангела Меркель на переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Эксперт указал причины, по которым Германия поддерживает проект России, несмотря на ограничения, которыми грозит США участникам строительства.