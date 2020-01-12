Почему Германия не отказывается от «Северного потока-2»
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН разъяснил выгоды Германии после ввода «Северного потока-2».
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток-2» должен быть обязательно завершен, так как страны Евросоюза только выигрывают от его запуска. Об этом она сказала на пресс-конференции в Москве после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет РБК.
В свою очередь, Владимир Путин сказал, что ценит позицию Германии по «Северному потоку-2», подчеркнув, что Россия в состоянии завершить прокладку трубопровода самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, хотя это и приведет к тому, что сроки окончания строительства могут быть сдвинуты на несколько месяцев. «Но в конце этого года или начале следующего он заработает», — сказал Путин.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН отметил неизменность позиции Германии по поводу необходимости строительства российского газопровода «Северный поток-2» на территории Европы, которую продемонстрировала немецкий канцлер Ангела Меркель на переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Эксперт указал причины, по которым Германия поддерживает проект России, несмотря на ограничения, которыми грозит США участникам строительства.
«Германия является выгодополучателем российского проекта. Через Германию будут идти основные потоки газа, которые раньше шли через Украину, что помогало ей около 20 лет сохранять доминирующий статус на рынке транзита газа и вольготно чувствовать себя на различных переговорах. С введением «Северного потока-2» роль Украины снизится до «запасной трубы», а Германии, наоборот, возрастет. Через ее территорию только по ниткам «Северного потока» и «Северного потока-2» будет идти порядка 110 млн кубов российского газа. Это чудовищно много и выгодно Германии. Это не только непосредственно поставки газа. Это еще и заказы местным предприятиям на строительство сухопутной инфраструктуры, которая необходима для поставок газа. Это рабочие места, жизнь и процветание немецкой экономики.
Германия планирует к 2038 году отказаться полностью от угольных электростанций, а еще раньше, в 2022 году, – от атомных электростанций. Надо заметить, что угольные электростанции дают до половины вырабатываемой в Германии электроэнергии. При этом недозагружены на десятки ГВт мощности газовых электростанций. И их тоже надо загружать! Поэтому Германия выигрывает со всех сторон от «Северного потока-2»», - пояснил собеседник НСН.
По мнению Фролова, есть несколько возможностей для достройки «Северного потока-2» вопреки действию санкций США в отношении российского проекта.
«Первый путь - использовать собственные мощности «Газпрома» в виде трубоукладочного судна «Академик Черский», который временно, из-за профилактических работ, не может выдвинуться к месту строительства. Второй путь – привлечь иностранного подрядчика, который не боится американских санкций. Прецеденты международного сотрудничества на подсанкционных участках у России уже были. У «Газпрома» есть собственные силы для завершения проекта. Тем более, осталось, не так много.», - напомнил эксперт.
Александр Фролов напомнил, что полностью эксплуатировать «Северный поток-2» можно будет только со второй половины 2020 года, когда на территории Чехии и Германии будет построена инфраструктура для российского трубопровода.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН назвал сроки завершения строительства «Северного потока-2».
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