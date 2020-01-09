«Летом. Сами». Эксперт назвал сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил в интервью газете «Известия», что в мире практически нет судов, способных осуществлять такие уникальные по сложности работы, как прокладка подводных газопроводов. У России такое судно, пригодное для работы в водах Дании, только одно, по его словам, это «Академик Черский». Это означает, что у России нет других возможностей достроить «Северный поток-2» после отказа швейцарской компании Allseas от завершения работ.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал о технологических особенностях судна, необходимого для прокладки газопровода.

«Насколько я понимаю, "Академик Черский" уже направляется в сторону Балтийского моря, других вариантов нет. Та баржа, которая стоит там, не подходит. Требуется система динамического позиционирования, которой у этой баржи нет. Только это судно способно продолжить работу. Но скорость работы будет сильно ниже, чем у швейцарцев в силу размеров этого судна и его технологических особенностей. Я думаю, что в течение этого года проект в любом случае будет реализован. Да, это с отставанием, но отставанием объективным. Дания в течение двух лет не давала решения на проход по своим водам, сейчас задержка тоже понятна, из-за санкций. Поэтому когда он дойдет, потребуется минимальное переоснащение, и работа будет продолжена. Теоретически к лету вполне реально все это завершить», - отметил он.

Ранее о готовности России самостоятельно достроить «Северный поток-2» говорил министр энергетики РФ Александр Новак. В таком случае сроки запуска проекта сдвинутся на конец 2020 года.

