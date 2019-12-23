Германия дала отмашку на прокладку «Северного потока - 2» зимой
Германия дала добро на прокладку труб проекта газопровода «Северный поток - 2» в зимний период. Соответствующее разрешение подписало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. Там подчеркнули, что самая подробная проверка не выявила серьёзного негативного воздействия на экологию при выполнении работ зимой, передает RT.
Уточняется, что для завершения строительства газопровода необходимо проложить ещё 16,5 километров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва, безусловно, ответит Вашингтону на санкции, введённые против «Северного потока – 2».
Представитель Кремля также выразил надежду, что ограничения в отношении проекта не помешают завершению строительства трубопровода.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров также завил, что Россия ответит на демарш США в отношении трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Он оценил действия Вашингтона как «абсолютно неприемлемые», нарушающие «все мыслимые нормы международного права, все дипломатические и человеческие приличия».
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