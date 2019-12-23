Германия дала отмашку на прокладку «Северного потока - 2» зимой

Германия дала добро на прокладку труб проекта газопровода «Северный поток - 2» в зимний период. Соответствующее разрешение подписало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии. Там подчеркнули, что самая подробная проверка не выявила серьёзного негативного воздействия на экологию при выполнении работ зимой, передает RT.

Уточняется, что для завершения строительства газопровода необходимо проложить ещё 16,5 километров.