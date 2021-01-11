Победитель без поддержки. Политолог объяснил низкую явку на выборах в Киргизии
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ в эфире НСН рассказал, почему избиратели в Киргизии разочаровались в выборах.
Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров лидирует на выборах главы государства. После автоматического подсчета 98% бюллетеней он набирает 79% голосов избирателей, а данные по ручному пересчету бюллетеней говорят о более 80% поддержки. Политик уже получил поздравление от президента России Владимира Путина.
Любопытно, что текущие выборы отличаются рекордно низкой явкой, однако обязательной планки не установлено. Проголосовать пришли всего лишь 39% избирателей, хотя на трех предыдущих выборах она не опускалась ниже 55,9%.
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в эфире НСН рассказал, с чем связана столь низкая явка.
«В Киргизии сейчас достаточно холодно. Даже в столице люди сидят по домам и опасаются, что власти введут энерголимиты. Но самое главное – это усталость населения. Октябрьские выборы в парламент были признаны несостоявшимися, власть поменялась в очередной раз и итоги хождения людей на тогдашние выборы были аннулированы. Поэтому сейчас три четверти избирателей посчитали, что от их мнения ничего не зависит и предпочли остаться дома», - отметил он.
Политолог оценил, может ли низкая явка спровоцировать протестные акции и столкновения.
«Да, безусловно. Еще за неделю до выборов многие эксперты ожидали, что призыв к народу прийти и проголосовать приведет на участки как минимум половину населения. Но этого не произошло, население демонстрирует апатию, а значит, что сообщения о гигантской поддержке Жапарова преувеличены. Она есть, но не такая сногсшибательная. В зависимости от развития экономики и политики в республике по весне можно ожидать традиционных возбуждений дел и консолидации оппонентов в попытке противостоять Жапарову и его команде», - считает Грозин.
После прихода к власти почти три месяца назад Жапаров объявил войну коррупции. Кроме того, он заявил, что хочет добиться увольнения чиновников с «запятнанной репутацией» и за пять лет обновить личный состав правоохранительных органов на 50%. Политолог в беседе с НСН оценил, как часто новый президент прибегает к популизму в своих словах.
«Он действительно популист и активно пользуется риторикой, которая должна вызывать отзыв у среднестатистического обывателя. Но в то же время многое делается. Власти трясут коррупционеров, правда делают это не только для соблюдения закона, но и для получения ресурсов на развитие страны. Тем не менее, население пока недовольно масштабами такой работы, об этом говорит низкая явка. Так что риторика пока все равно остается более значимой, чем действие», - отметил Грозин.
Одновременно с выборами президента в Киргизии прошёл референдум о форме правления, на котором более 80% предпочли президентскую республику парламентской. Политолог рассказал, стоит ли опасаться узурпации власти президентом после получения широких полномочий.
«Оппоненты Жапарова, особенно, среди столичной хипстоты, именно в этом его и подозревают. Они думают, что Жапаров строит ханство, однако большинство пришедших на избирательные участки всё же проголосовали за единоличное правление президента. Населению надоела коллективная безответственность и проголосовало за более ясные правила игры. Странам Центральной Азии нужен вождь. Трудно сказать, что из этого получится. Это уже 11 крупное изменение Конституции республики за годы суверенитета. Мы видим, что единовластия выстроить не получается, удастся ли Жапарову? Если нет, то его свергнут», - заключил он.
Осенью минувшего года по Киргизии прокатилась волна беспорядков из-за недовольства итогами парламентских выборов. Протестующие освободили из тюрьмы Жапарова, который был осужден на 11,6 года по обвинению в причастности к захвату заложников в 2013 году. В итоге президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, а исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров. После прихода к власти Жапаров провел ряд назначений, а также выступил против предложения лишить русский язык официального статуса в Киргизии.
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