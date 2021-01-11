Из тюрьмы в президенты: Чего ждать от нового лидера Киргизии

Подведены предварительные итоги досрочных президентских выборов в Киргизии, прошедших накануне, 10 января. На этот раз одновременно с голосованием за кандидатов в президенты проводился и референдум о форме правления: жители страны выбирали между президентской и парламентской. Оба голосования признаны состоявшимися: для определения президента кворум не требовался, а для референдума набрались минимально необходимые 30% избирателей.

Явка на президентские выборы составила 39,75%. Это сравнительно низкий показатель для республики. Так, на выборы президента Киргизии в 2005 году после так называемой Тюльпановой революции и бегства Аскара Акаева в Москву пришли 72,5% избирателей. Президентские выборы в 2011 году (спустя 1,5 года после Апрельской революции) прошли при явке почти в 61,3%, на выборах президента в 2017 году голосовали 55,9% избирателей.

В этом году на пост главы республики претендовали 17 кандидатов. Эксперты и СМИ сразу назвали фаворитом президентской гонки бывшего и.о. премьер-министра и и.о. президента Киргизии Садыра Жапарова, который уже успел примерить на себя оба образа на волне новой революции осенью 2020 года. По данным автоматически считывающих урн после подсчёта более 96% бюллетеней, Жапаров набирает почти 79,2% голосов.

Как ожидалось, основную конкуренцию ему должен был составить Адахан Мадумаров — лидер оппозиционной партии «Единый Кыргызстан». Политик участвовал в президентских выборах 2011 и 2017 годов. С первой попытки он набрал 14,7% и занял второе место, проиграв Алмазбеку Атамбаеву, со второй — только 6,57% голосов (третье место). В третий раз навязать серьёзную борьбу фавориту ему не удалось: согласно предварительным подсчётам, он финишировал на втором месте с результатом в 6,7%.

От нефти до парламента

Будущему президенту Киргизии 52 года. Он является выпускником Института физической культуры. В конце 1980-х годов Жапарова призвали на военную службу, где он получил звание «Отличника Советской Армии».

В 1990-х годах Жапаров руководил совхозом «Солтонкуль» и нефтяной компанией «Кергей», впоследствии работал гендиректором поставщика горюче-смазочных материалов, компании «Гузель». Затем возглавлял компанию «Нурнефтегаз».

В политику Жапаров подался в 2005 году, после Тюльпановой революции. По итогам выборов он прошёл в парламент республики (Жогорку Кенеш), где возглавил фракцию «Будущее». Политик также стал советником президента Курманбека Бакиева и работал комиссаром Госагентства по противодействию коррупции.

В 2010 году Жапаров во второй раз избрался в парламент — уже от партии «Ата-Журт», однако ненадолго. В 2012 году выступавший за национализацию золотого рудника «Кумтор» депутат вместе с лидером «Ата-Журт» Камчыбеком Ташиевым участвовал в митинге, в ходе которого митингующие попытались пробраться на территорию Белого дома в Бишкеке. Суд сначала признал Жапарова и Ташиева виновными в «насильственном захвате власти» и дал по 1,5 года лишения свободы, однако через три месяца вышестоящая инстанция оправдала политиков, и Жапаров уехал за границу.

Однако следующий митинг за национализацию «Кумтора» в 2013 году обошёлся Жапарову дороже. Участники акции тогда взяли в заложники полпреда правительства в Иссык-Кульской области. Жапаров, по данным следствия, финансировал митинг и якобы давал митингующим указания по телефону. По возвращении в страну в 2017 году политика арестовали и осудили на 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.

После ареста Жапарова скончался его отец, в 2019 году ушла из жизни мать политика. Чуть позже его сын погиб в автокатастрофе. Сам Жапаров в 2019 году просил президента Сооронбая Жээнбекова о помиловании.

Жапарова вернули в политику соратники на волне протестов против результатов парламентских выборов осенью 2020 года. Протестующие во главе с Ташиевым освободили Жапарова. Вечером того же дня депутаты парламента утвердили политика на должность премьер-министра страны — как посчитали другие претенденты, под давлением сторонников Жапарова и при отсутствии кворума. После отставки Жээнбекова президентские полномочия Жээнбекова также перешли к Жапарову.

Люстрации и кыргызское возрождение

Получив всю полноту власти, Жапаров закрепил свои позиции, назначив Ташиева главой Госкомитета национальной безопасности. Кроме того, спикером парламента стал ещё один соратник Жапарова, Талант Мамытов.

Как отмечают «Известия», при содействии Жапарова был задержан главный криминальный авторитет Киргизии Камчибек Кольбаев. И.о. президента республики также потребовал от коррупционеров вернуть средства в казну.

Кроме того, Жапаров обвинил парламентариев в потворстве лоббистам и «разрушении Кыргызстана», предложив усилить полномочия президента. При этом политик предлагает избирать треть депутатов по мажоритарной системе, а остальных — по партийным спискам. К слову, риторика Жапарова нашла отклик в сердцах избирателей: на референдуме 81,3% голосовавших высказались за президентскую форму правления.

В политической программе Жапарова — люстрация: он хочет добиться увольнения чиновников с «запятнанной репутацией» и за пять лет обновить личный состав правоохранительных органов на 50%. Согласно предвыборному сайту Жапарова, кандидат намерен заняться цифровизацией госуслуг, поддержкой несырьевых экспортёров, реформированием системы образования в стране и «культурным возрождением».

«В сфере науки мы должны создать такие направления, как «Кыргызская культура», «Кыргызская философия», «Кыргызское мировоззрение» и «Кыргызская этнопедагогика»», - говорится на сайте Жапарова.

Об отношениях с Россией в программе Жапарова не сказано, однако политик дал понять, что не собирается отказываться от наработок в рамках ЕАЭС. Буквально накануне он заявил журналистам, что в случае победы планирует развивать связи с РФ.

«У нас с Россией уже 30 лет союзнические отношения. Это наш самый главный стратегический партнер», - цитирует его РЕН ТВ.

Стоит отметить, что Жапаров в ноябре выступил против предложения лишить русский язык официального статуса в Киргизии.

