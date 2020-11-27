Жапаров выступил против лишения официального статуса русского языка в Киргизии
Один из фаворитов предстоящей президентской гонки в Киргизии Садыр Жапаров выступил за сохранение официального статуса русского языка в Киргизии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что без русского языка невозможно обойтись в отношениях с евразийскими государствами и добавил, что ранее прозвучавшее предложение одного из членов конституционного совета убрать официальный статус русского языка «совершенно неверное».
Также Жапаров подчеркнул, что русский язык объединяет народы, а граждане Кыргызстана пользуются им столетиями, наряду с киргизским.
Ранее член конституционного совета Садирдин Торалиев предложил изменить статус русского языка в стране, объяснив это тем, что молодежь забывать из-за ненадобности киргизский.
Накануне парламент республики предложил вынести на обсуждение поправки в конституцию Киргизии. Голосование по поправкам планируется провести параллельно с предстоящими 10 января выборами главы государства.
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