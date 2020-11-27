Жапаров выступил против лишения официального статуса русского языка в Киргизии

Один из фаворитов предстоящей президентской гонки в Киргизии Садыр Жапаров выступил за сохранение официального статуса русского языка в Киргизии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что без русского языка невозможно обойтись в отношениях с евразийскими государствами и добавил, что ранее прозвучавшее предложение одного из членов конституционного совета убрать официальный статус русского языка «совершенно неверное».

Также Жапаров подчеркнул, что русский язык объединяет народы, а граждане Кыргызстана пользуются им столетиями, наряду с киргизским.