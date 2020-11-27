Жапаров выступил против лишения официального статуса русского языка в Киргизии

Один из фаворитов предстоящей президентской гонки в Киргизии Садыр Жапаров выступил за сохранение официального статуса русского языка в Киргизии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что без русского языка невозможно обойтись в отношениях с евразийскими государствами и добавил, что ранее прозвучавшее предложение одного из членов конституционного совета убрать официальный статус русского языка «совершенно неверное».

Также Жапаров подчеркнул, что русский язык объединяет народы, а граждане Кыргызстана пользуются им столетиями, наряду с киргизским.

В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального

Ранее член конституционного совета Садирдин Торалиев предложил изменить статус русского языка в стране, объяснив это тем, что молодежь забывать из-за ненадобности киргизский.

Накануне парламент республики предложил вынести на обсуждение поправки в конституцию Киргизии. Голосование по поправкам планируется провести параллельно с предстоящими 10 января выборами главы государства.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: facebook.com/kenesh.kg
ТЕГИ:КонституцияРусский ЯзыкКиргизия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры