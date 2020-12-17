«Постоянная чехарда». Путин оценил ситуацию в Киргизии
17 декабря 202014:48
В Киргизии постоянно происходит «чехарда». Так от ответил на вопрос журналиста о 30-летии СНГ, и нет ли опасений потерять союзников президент РФ Владимир Путин.
По словам Путина, в Киргизии пытаются наладить жизнь по лекалам западных стран, однако политической зрелости, как на Западе, пока не хватает.
Президент также отметил, что республика сейчас занимается поиском своего пути.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru