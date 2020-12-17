«Постоянная чехарда». Путин оценил ситуацию в Киргизии

В Киргизии постоянно происходит «чехарда». Так от ответил на вопрос журналиста о 30-летии СНГ, и нет ли опасений потерять союзников президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, в Киргизии пытаются наладить жизнь по лекалам западных стран, однако политической зрелости, как на Западе, пока не хватает.

Президент также отметил, что республика сейчас занимается поиском своего пути.

