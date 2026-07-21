Онищенко призвал россиян не выезжать на отдых за рубеж из-за риска инфекций
Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал граждан не выезжать на отдых за рубеж из-за риска инфекций. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор направил запросы в министерство здравоохранения Турции и на фоне сообщений об отравлении и бактериальной инфекции у туристов из РФ.
Как отметил Онищенко, это не редкий случай, когда у россиян в Турции фиксируют «экзотические бактериальные инфекции».
«Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все», - подчеркнул академик.
Онищенко призвал граждан быть разумными при планировании отпуска, а также не выезжать за границу при наличии хронических заболеваний.
Ранее академик заявил, что «лучше всего отдыхать в России» из-за риска инфекционных заболеваний и возникающей на фоне изменения климатических условий нагрузки на организм, напоминает Ura.ru.
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