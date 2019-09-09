Рано расслабляться. Политолог о победах врио глав регионов на выборах
Директор Института региональных проблем рассказал НСН, почему победили все врио глав субъектов и «Единая Россия».
В России подводят итоги Единого дня голосования. Выборы прошли во всех регионах страны, в частности, в 16 из них выбирали глав субъектов, в 13 – региональные парламенты. Победу уже празднует «Единая Россия», глава генсовета которой Андрей Турчак заявил, что партия «жахнула всех» и получает большинство почти во всех законодательных собраниях, причем за счет партийных кандидатов.
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал в эфире НСН, чем можно объяснить такие результаты прошедших выборов (слушайте аудио).
«Народ проголосовал за тех, кто что-то делает. Может быть, не всегда бесспорно. Может быть, не всегда великолепно. Может быть, хотелось бы, чтобы лучше. Не значит, что нет вопросов, нет проблем, и власть теперь может уснуть. Те, кто просто критиковал, проиграли. В прошлый выборный цикл был большой успех оппозиционных кандидатов – Фургал выиграл, в Хакассии победа, которая показала, что пользы большой нет. Хорошо говорящие не обязательно хорошо работающие», — отметил политолог.
Примечательно, что на выборах губернаторов побеждают все временно исполняющие обязанности глав этих субъектов. Собеседник НСН объяснил это тем, что у них была возможность показать себя.
«У всех и.о. от Беглова до кандидатов где-нибудь в небольшом регионе было одно преимущество – у них было время, за которое они могли показать либо свои плюсы, либо свои минусы. Они их показали. В конечном счете, эта победа показала, что людей подобрали правильно, что все кандидаты сумели убедить граждан в своей состоятельности и в том, что от них гражданам будет польза. Это успех кадровой политики. Посмотрим, как будет дальше», — сказал Дмитрий Журналев.
Политолог добавил, что успех на выборах по стране не должен дать власти повод успокоиться.
«Сейчас единственная опасность – это головокружение от успехов, чтобы этот успех не начал восприниматься хотя бы частью наших руководителей как доказательство того, что делать ничего не надо и все уже совсем хорошо. А так, ну что ж, удалось победить здравому смыслу над красивой фразой. Это, в общем, хорошо», — резюмировал эксперт.
Напомним, что на выборах в Мосгордуму представители оппозиции получили 20 из 45 мест, а девять мест получили действующие депутаты фракции «Единая Россия», которые шли на выборы как самовыдвиженцы. Общая явка на выборах составила 21,63%.
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