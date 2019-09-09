Рано расслабляться. Политолог о победах врио глав регионов на выборах

В России подводят итоги Единого дня голосования. Выборы прошли во всех регионах страны, в частности, в 16 из них выбирали глав субъектов, в 13 – региональные парламенты. Победу уже празднует «Единая Россия», глава генсовета которой Андрей Турчак заявил, что партия «жахнула всех» и получает большинство почти во всех законодательных собраниях, причем за счет партийных кандидатов.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал в эфире НСН, чем можно объяснить такие результаты прошедших выборов (слушайте аудио).

«Народ проголосовал за тех, кто что-то делает. Может быть, не всегда бесспорно. Может быть, не всегда великолепно. Может быть, хотелось бы, чтобы лучше. Не значит, что нет вопросов, нет проблем, и власть теперь может уснуть. Те, кто просто критиковал, проиграли. В прошлый выборный цикл был большой успех оппозиционных кандидатов – Фургал выиграл, в Хакассии победа, которая показала, что пользы большой нет. Хорошо говорящие не обязательно хорошо работающие», — отметил политолог.

Примечательно, что на выборах губернаторов побеждают все временно исполняющие обязанности глав этих субъектов. Собеседник НСН объяснил это тем, что у них была возможность показать себя.

«У всех и.о. от Беглова до кандидатов где-нибудь в небольшом регионе было одно преимущество – у них было время, за которое они могли показать либо свои плюсы, либо свои минусы. Они их показали. В конечном счете, эта победа показала, что людей подобрали правильно, что все кандидаты сумели убедить граждан в своей состоятельности и в том, что от них гражданам будет польза. Это успех кадровой политики. Посмотрим, как будет дальше», — сказал Дмитрий Журналев.