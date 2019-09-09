«Единая Россия» рассказала, как «жахнула всех» на выборах
Прогнозы «горе-социологов и политологов» не оправдались и «Единая Россия» «жахнула всех» на этих выборах. C таким заявлением выступил глава генсовета ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, партия получает большинство почти во всех законодательных собраниях, причем за счет партийных кандидатов. Исключением стало лишь Заксобрание Хабаровского края, где победу одержала ЛДПР, передает Ura.ru.
Так Турчак прокомментировал итоги единого дня голосования, который состоялся в России 8 сентября. Выборы разного уровня прошли в 85 регионах страны.
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