Новости за ночь: Первые итоги Единого дня голосования

В новый состав МГД также попали девять действующих депутатов фракции «Единая Россия», которые шли на выборы как самовыдвиженцы. При этом среди них не оказалось лидера московского отделения единоросов Андрея Метельского, который проиграл в своем округе. Общая явка на выборах составила 21,63%.

Итоги голосования прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник отметил, что новый состав Мосгордумы стал «политически разнообразным», что пойдет на пользу городскому парламенту. Сами выборы стали «самыми эмоциональными за всю последнюю историю», подчеркнул он.

«Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь, на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей», - написал Собянин в своем Twitter.

Тем временем на выборах губернатора Санкт-Петербурга победу одерживает врио главы города Александр Беглов. После подсчета более 90% бюллетеней он набирает 64,56% голосов. Его ближайший преследователь, кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, заручилась поддержкой 16,88% избирателей, от нее немного отстал выдвигающийся от «Гражданской платформы» Михаил Амосов (15,92%).

Отметим, что на выборах губернаторов побеждают все временно исполняющие обязанности глав этих субъектов. В Астраханской области – Игорь Бабушкин, в Сахалинской области – Валерий Лимаренко, в Челябинской области – Алексей Текслер, в Забайкальском крае – Александр Осипов, в Оренбургской области – Денис Паслер, в Мурманской области – Андрей Чибис, в Башкирии – Радий Хабиров, в Республике Алтай – Олег Хорохордин, в Калмыкии – Бату Хасиков.

Также продлили свои полномочия трое действующих губернаторов: Владимир Владимиров в Ставропольском крае, Андрей Бочаров в Волгоградской области и Олег Кувшинников в Вологодской области.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений в ходе Единого дня голосования зафиксировано не было.

