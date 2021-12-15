«Плюют в спину»: В Госдуме возмутились «провокациями» Молдавии в адрес россиян

Власти Молдавии ведут себя неблагодарно и недальновидно, Россия может «ударить их по рукам» за провокации в адрес российских граждан. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя претензии молдавских властей к приезжающим в страну россиянам.

Власти Молдавии ранее в декабре «депортировали» российскую ученую Наталью Нарочницкую, а также не пустили в страну члена Общественной палаты Владимира Журавлева. 15 декабря стало известно, что молдавское руководство обещало выдать Украине российского военного журналиста Семена Пегова, но отпустило через некоторое время после задержания.

«Президент республики Майя Санду, взращённая на западных грантах, пришла к власти. Вся ее жизнь пропитана ненавистью к России. У нее появилась возможность встать в один строй с теми антироссийскими силами, которые формируются на Западе. Чтобы показать, что она активный боец в этом полку, она начала активно прорабатывать антироссийскую программу. Но оказалось, что без России ей никак нельзя, и энергетическая безопасность вызвала огромный всплеск эмоций у граждан Молдовы. Пришлось идти на поклон, чтобы заключить отдельное соглашение (по газу - прим. НСН) по льготной цене. Учитывая, что Молдова – это страна, которая всегда стоит лицом, а не спиной к России, естественно, российская сторона пошла навстречу, и сегодня жители Молдовы обеспечены газом. Санду решила исправить ситуацию и показать своим западным коллегам и "кураторам", что это вынужденная мера, а так вот, пожалуйста: люди приезжают в Молдову, а мы их депортируем, вот мы такие крутые», - отметил Водолацкий.