«Плюют в спину»: В Госдуме возмутились «провокациями» Молдавии в адрес россиян
Зампред думского комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий посоветовал россиянам не ездить в Молдавию, а Кремлю - бить по рукам неблагодарных политиков на постсоветском пространстве.
Власти Молдавии ведут себя неблагодарно и недальновидно, Россия может «ударить их по рукам» за провокации в адрес российских граждан. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя претензии молдавских властей к приезжающим в страну россиянам.
Власти Молдавии ранее в декабре «депортировали» российскую ученую Наталью Нарочницкую, а также не пустили в страну члена Общественной палаты Владимира Журавлева. 15 декабря стало известно, что молдавское руководство обещало выдать Украине российского военного журналиста Семена Пегова, но отпустило через некоторое время после задержания.
«Президент республики Майя Санду, взращённая на западных грантах, пришла к власти. Вся ее жизнь пропитана ненавистью к России. У нее появилась возможность встать в один строй с теми антироссийскими силами, которые формируются на Западе. Чтобы показать, что она активный боец в этом полку, она начала активно прорабатывать антироссийскую программу. Но оказалось, что без России ей никак нельзя, и энергетическая безопасность вызвала огромный всплеск эмоций у граждан Молдовы. Пришлось идти на поклон, чтобы заключить отдельное соглашение (по газу - прим. НСН) по льготной цене. Учитывая, что Молдова – это страна, которая всегда стоит лицом, а не спиной к России, естественно, российская сторона пошла навстречу, и сегодня жители Молдовы обеспечены газом. Санду решила исправить ситуацию и показать своим западным коллегам и "кураторам", что это вынужденная мера, а так вот, пожалуйста: люди приезжают в Молдову, а мы их депортируем, вот мы такие крутые», - отметил Водолацкий.
По словам депутата, россиянам не стоит ездить в Молдавию в ближайшее время.
«Это показатель недальновидности, ущербности руководства Молдовы, которое пытается усидеть на двух стульях. Можно провалиться между двумя этими стульями и кануть в небытие. Ни один руководитель, уважающий себя, так не делает. Сначала ползают на коленях, умоляя сделать льготную цену и обещая расплатиться с долгами – естественно, по поручению президента России "Газпром" это выполняет – а потом тебе плюют в спину. Я считаю, что с такими руководителями, как в Молдове, Польше, Литве, вообще не надо заигрывать. Надо их жестко бить по рукам, напоминать общую историю, чтобы у них не повернулся язык высказываться в наш адрес. С учетом того, что там могут быть различные провокации, любой человек, приезжающий в Молдову, может быть арестован и быть выдан за шпиона. Нашим гражданам, соотечественникам не рекомендую там появляться», - подытожил собеседник «Радиоточки НСН».
14 декабря газораспределительная компания «Молдовагаз» перевела «Газпрому» платеж за потребленный в ноябре газ в полном объеме.
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