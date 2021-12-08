«Россия не бросит»: В Приднестровье отреагировали на призыв США вывести военных

Российские войска в Приднестровье находятся в соответствии с официально заключенными соглашениями и с учетом воли народа непризнанной республики, напомнил бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее в конгрессе США призвали Россию «вывести военные силы с международно-признанной территории Молдавии».

«Структура российских вооруженных формирований на территории Приднестровья неоднородна. Существует оперативная группировка российских войск, которая здесь осталась в наследство от Советского Союза, и формирования, которые здесь находятся на основании международных соглашений. Односторонние заявления третьей страны относительно этих войск, неважно, такой супердержавы как США или какой-то малой державы, мягко говоря, незаконны. Это вмешательство во внутренние дела третьих стран. В этих взаимоотношениях есть и воля приднестровского народа. Каждый волен высказывать свою точку зрения, но мы, как жители Приднестровья, считаем, что [войска РФ] – это гарант мира и стабильности на берегу Днестра, и даже так называемые унионисты воздерживаются от силового решения так называемого "приднестровского вопроса". Есть международная практика, международные документы, которыми участники должны руководствоваться», - пояснил политик.