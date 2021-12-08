«Россия не бросит»: В Приднестровье отреагировали на призыв США вывести военных
Жители Приднестровья не хотят вывода российских войск из-за неустойчивых отношений с официальным Кишиневом, заявил экс-глава парламента непризнанной республики.
Российские войска в Приднестровье находятся в соответствии с официально заключенными соглашениями и с учетом воли народа непризнанной республики, напомнил бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее в конгрессе США призвали Россию «вывести военные силы с международно-признанной территории Молдавии».
«Структура российских вооруженных формирований на территории Приднестровья неоднородна. Существует оперативная группировка российских войск, которая здесь осталась в наследство от Советского Союза, и формирования, которые здесь находятся на основании международных соглашений. Односторонние заявления третьей страны относительно этих войск, неважно, такой супердержавы как США или какой-то малой державы, мягко говоря, незаконны. Это вмешательство во внутренние дела третьих стран. В этих взаимоотношениях есть и воля приднестровского народа. Каждый волен высказывать свою точку зрения, но мы, как жители Приднестровья, считаем, что [войска РФ] – это гарант мира и стабильности на берегу Днестра, и даже так называемые унионисты воздерживаются от силового решения так называемого "приднестровского вопроса". Есть международная практика, международные документы, которыми участники должны руководствоваться», - пояснил политик.
По словам экс-спикера парламента непризнанной республики, без российской поддержки Тирасполю будет крайне сложно договориться с Кишиневом.
«Я уверен, что Россия не оставит на произвол полмиллиона жителей Приднестровья, к тому же из них 150 тысяч являются гражданами Российской Федерации. Я думаю, что внешняя сила не заставит вывести войска. Россия имеет политический вес, это не тот международный игрок, на которого можно давить силой. Если это будет внутреннее решение, то понятно, что это возможно, но я уверен, что президент России является русским по духу, поэтому не оставит здесь проживающих российских граждан, носителей русского языка. Сейчас мы с Кишиневом далеки от мирного урегулирования. Мы готовы услышать молдавскую сторону, но молдавское государство не слышит мнение народа Приднестровья», - заключил Щерба.
Ранее парламент Молдавии выделил $75 млн «Молдовагазу», чтобы закрыть платежи за поставленный «Газпромом» газ в октябре.
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