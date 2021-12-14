«Молдовагаз» заплатила «Газпрому» за потребленное в ноябре топливо
Газораспределительная компания «Молдовагаз» перевела российскому концерну «Газпром» платеж за потребленный в ноябре газ в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба молдавской компании.
«На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов», — приводит сообщение ТАСС.
В связи с этим в «Молдовагазе» призвали потребителей не задерживать оплату по счетам.
По условиям контракта молдавская сторона должна перечислять «Газпрому» средства за поставки газа до 20 числа каждого месяца. При этом из-за финансовых трудностей и задолженностей по текущим платежам «Молдовагаз» в ноябре едва не остался без поставок топлива. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинев не допустит повторения подобной кризисной ситуации.
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