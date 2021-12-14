«Молдовагаз» заплатила «Газпрому» за потребленное в ноябре топливо

«На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов», — приводит сообщение ТАСС.

В связи с этим в «Молдовагазе» призвали потребителей не задерживать оплату по счетам.

По условиям контракта молдавская сторона должна перечислять «Газпрому» средства за поставки газа до 20 числа каждого месяца. При этом из-за финансовых трудностей и задолженностей по текущим платежам «Молдовагаз» в ноябре едва не остался без поставок топлива. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинев не допустит повторения подобной кризисной ситуации.

