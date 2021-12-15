Российского журналиста Пегова задержали в Молдавии
Российского военного журналиста Семена Пегова задержали спецслужбы Молдавии. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Туров.
«Помимо широко озвученной ситуации с безосновательным и хамским недопуском граждан России в Молдавию произошел еще один интересный эпизод. Этой ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался Службой информации и безопасности (СИБ) РМ российский журналист Семен Пегов», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Как отметил Туров, журналист снимал сюжеты о событиях конфликта в Приднестровье, пишет РИА ФАН. Депутат подчеркнул, что Пегова обыскали, изучили его технику и угрожали выдать его Украине, при этом военный журналист «достойно реагировал на происходящее». Позже Пегова отпустили, отмечает Газета.ру.
Ранее молдавские пограничники не пустили в страну наблюдателей на выборах в Приднестровье от Общественной палаты РФ Наталью Нарочницкую и Владимира Журавлева.
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