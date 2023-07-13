«Плохие новости, господин Зеленский!»: В России подводят итоги «провального» саммита НАТО
Саммит НАТО в Вильнюсе начался с угроз Зеленского, а закончился шутками Байдена. В России итоги переговоров сочли ожидаемыми, Киев не получил членства, а Москва укрепилась в роли врага.
В Вильнюсе завершился саммит НАТО, который, как и ожидалось, не оправдал надежд Киева на ускоренное вступление в альянс. При этом западные партнеры Зеленского пытались сгладить обстановку и шутили, пока сам украинский лидер вынужден был признать итоги мероприятия «хорошими», чтобы не нервировать коллег.
КАПРИЗНЫЙ ЗЕЛЕНСКИЙ
Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски отметила, что в кулуарах все равно обсуждалось недопустимое поведение Зеленского, который упрекал альянс.
«Я думаю, что у него стало меньше друзей, даже если они это не высказали прямо. Но такое потребительское отношение спровоцировало немало разговоров о том, что он несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», - подвела итоги журналистка.
По ее словам, поведение Зеленского как «капризной примадонны» только мешает Украине и ее перспективам в НАТО, западные партнеры Киева удивлены, что их так мало благодарят и так многого от них требуют.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в рамках саммита, кажется, выразил общее мнение о том, что Запад хотел бы услышать от Киева слова благодарности за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в альянс.
«Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список необходимого оружия», - посетовал он.
До начала саммита Зеленский раскритиковал планы западных лидеров не включать никакой конкретики по членству Украины в альянсе в готовящемся коммюнике.
«Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, это говорит об отсутствии у организации готовности пригласить Украину в НАТО и сделать ее членом альянса.
The New York Times сообщает, что украинский лидер шантажировал Североатлантический альянс и угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО.
ВЕСЕЛЫЙ БАЙДЕН
В более приподнятом настроении был американский лидер Джо Байден, который, как и планировалось, провел двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.
«Все прошло очень хорошо. Мы достигли всех целей, которые ставили перед собой», - отметил Байден после.
Журналисты спросил у него, какое послание международному сообществу передал саммит НАТО.
«Мы вместе», - ответил лидер США.
А свою встречу с украинским коллегой он начал с шутки:
«Плохие новости для вас, господин Зеленский, — теперь мы никуда не денемся, вы застряли с нами», — сказал он
В ответ Зеленский сдержанно посмеялся и поблагодарил Байдена за организацию этой встречи. После Зеленский назвал переговоры «содержательными», не уточнив детали «договоренностей». Он добавил, что встреча длилась в два раза больше запланированного времени.
Глава Соединенных Штатов заявил, что его украинский лидер Владимир Зеленский выглядел «очень удовлетворенным» после завершения саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.
«Он казался очень удовлетворенным тем, что мы делаем, когда мы расходились», — сообщил президент США.
ФЕЙЛ-САММИТ: РЕАКЦИЯ РОССИИ
Российская сторона также внимательно следила за всеми заявлениями на полях саммита, в Кремле пообещали дать оценку после завершения мероприятия.
В МИД РФ уже подвели итоги, отметив, что альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны.
«Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии. НАТО последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании», - говорится в официальном сообщении.
В ведомстве заявили, что США будут использовать НАТО для гегемонии в мировых делах, а «прицел этой политики поиска врагов наведен на Россию».
Накануне зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также успел подвести предварительные итоги саммита после первого дня переговоров.
Он написал, что результаты встречи стали ожидаемыми и никак не изменили планы России.
«Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чём мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)», - высказался он в Telegram-канале.
12 июля он также заявил, что новый Совет Украина - НАТО перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон. Он напомнил, что в 2002 году был создан совет Россия - НАТО и «всем известно, чем это закончилось».
«На этот раз все закончится по-другому. Совет перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон», - написал он в заблокированный Twitter на английском языке.
С подобной риторикой выступил и глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. По его словам, стремление Киева «втащить» страну в ЕС и НАТО не имеет перспектив, а Запад, как и ожидалось, продолжит делать конфликт на Украине более «кровавым и затяжным», что обрекает на смерть значительную часть украинского населения.
«Попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО, как показали события последних дней, являются абсолютно тщетными в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Происходит депопуляция украинского населения, которое с такими темпами его убыли скоро станет фактически вымирающим, как мамонты», - написал он в Telegram-канале.
Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе говорят о том, что Украина «уже проиграла».
«Зеленскому теперь говорят прямо: выиграешь, тогда, может быть, подумаем. Люди в дорогих костюмах и платьях не хотят обниматься с человечком в грязной футболке... отыгранная карта. Киев уже проиграл», — указал парламентарий.
А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова итоги саммита лично не подводила, но комментировала события по ходу дела, обычно кратко и с сарказмом.
«Столтенберг: Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять.
Фейл-саммит, когда членство не стоит»- написала она в своем Telegram-канале в первый день саммита.
Также она объяснила Киеву правила вступления Украины в НАТО. Она посоветовала главе МИД Украины Дмитрию Кулебе узнавать о правилах вступления в НАТО до начала самой процедуры.
По ее словам, придуманный Западом «миропорядок, основанный на правилах», на самом деле не содержит никаких правил. Захарова отметила, что такой миропорядок выдумывается и меняется на ходу в угоду странам Североатлантического альянса.
«Глупыш, правила надо узнавать до начала игры, а не после», - написала она, обращаясь к Кулебе.
Позже она прокомментировала заявление Белого дома по этому вопросу:
«Белый дом: НАТО не предоставила точную формулу вступления Украины в НАТО, потому что украинский конфликт «динамичен».
От слова “динамит”?», - задалась вопросом Захарова.
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