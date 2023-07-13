«Плохие новости, господин Зеленский!»: В России подводят итоги «провального» саммита НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в рамках саммита, кажется, выразил общее мнение о том, что Запад хотел бы услышать от Киева слова благодарности за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в альянс.

«Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список необходимого оружия», - посетовал он.

До начала саммита Зеленский раскритиковал планы западных лидеров не включать никакой конкретики по членству Украины в альянсе в готовящемся коммюнике.

«Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, это говорит об отсутствии у организации готовности пригласить Украину в НАТО и сделать ее членом альянса.

The New York Times сообщает, что украинский лидер шантажировал Североатлантический альянс и угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО.

ВЕСЕЛЫЙ БАЙДЕН

В более приподнятом настроении был американский лидер Джо Байден, который, как и планировалось, провел двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

«Все прошло очень хорошо. Мы достигли всех целей, которые ставили перед собой», - отметил Байден после.

Журналисты спросил у него, какое послание международному сообществу передал саммит НАТО.

«Мы вместе», - ответил лидер США.

А свою встречу с украинским коллегой он начал с шутки:

«Плохие новости для вас, господин Зеленский, — теперь мы никуда не денемся, вы застряли с нами», — сказал он