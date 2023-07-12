«Как равные»: Столтенберг рассказал о создании совета НАТО — Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев понимает опасения ряда союзников в связи с возможным членством Украины в Североатлантическом альянсе. При этом Зеленский отметил, что Киев видит конкретные пункты, которые приближают Украину к альянсу.

Ранее Зеленский заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе являются «хорошими». Также он отметил, что если бы было приглашение Киева в блок, то результаты «были бы идеальными», сообщает «Радиоточка НСН».

