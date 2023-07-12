«Как равные»: Столтенберг рассказал о создании совета НАТО — Украина

Создание совета НАТО-Украина станет новым важным этапом для приближения Украины к членству в альянсе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции проходящего саммита.

Он отметил, что теперь Украина и НАТО будут встречаться в Совета для обсуждения и принятия решений как равные.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев понимает опасения ряда союзников в связи с возможным членством Украины в Североатлантическом альянсе. При этом Зеленский отметил, что Киев видит конкретные пункты, которые приближают Украину к альянсу.

Ранее Зеленский заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе являются «хорошими». Также он отметил, что если бы было приглашение Киева в блок, то результаты «были бы идеальными», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATO / скриншот с видео
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