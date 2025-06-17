Востоковед объяснил частые визиты Шойгу в КНДР не только темой СВО

На фоне позитивной риторики нового президента Южной Кореи КНДР хочет избежать военного альянса Сеула с Токио и привлечь к этому вопросу США, сказал в эфире НСН Ким Ен Ун.

Частые встречи секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном связаны не с СВО, а с риторикой нового президента Южной Кореи, объяснил в интервью НСН востоковед Ким Ен Ун.

Начиная с 21 марта, Шойгу трижды летал в Пхеньян, встретившись по поручению президента России с Ким Чен Ыном также 4 и 17 июня. Ким Ен Ун выразил уверенность, что они не обсуждали отправку северокорейских военных в зону спецоперации.

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«Заключенный между Россией и КНДР договор говорит о военной помощи, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению. Когда украинские войска вошли на территорию России, тогда мы и привлекли часть северокорейцев. Сейчас украинских войск на территории страны нет, поэтому участие северокорейских войск не предусматривается. При этом можно было бы поставить вопрос о том, освобождены ли два северокорейских солдата, которые ранеными попали в плен в Курской области? Передали нам их или нет? Этот вопрос тоже надо было бы решить», - считает востоковед.

Чуть позднее Шойгу заявил, что Ким Чен Ын принял решение направить тысячу саперов и пять тысяч военных строителей для восстановления Курской области.

Востоковед добавил, власти КНДР также волнуют перспективы военного сотрудничества Южной Кореи, США и Японии, что и обсуждается с Шойгу.

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«Я думаю, что речь идет о том, каким образом реагировать на приход нового президента Южной Кореи, потому что он сейчас делает заявление по пользу того, чтобы наладить отношения с КНДР. Это сотрудничество в интересах всего региона. Предыдущий южнокорейский президент открыто заявлял о враждебности к КНДР, все отношения были прерваны и шансов наладить их не было. В это дело должны быть вовлечены и США, которые постоянно проводят военные учения на территории Южной Кореи. Северную Корею особенно раздражают совместные учения на морях, которые проводят военно-морские силы Южной Кореи и США с участием японских ВМС. В памяти корейцев японский колониальный период – это черное пятно. Естественно, они не хотели бы военного сотрудничества Южной Кореи и Японии», - заключил собеседник НСН.

В начале июня в Южной Кореи прошли выборы президента, на которых победил кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён. Выступаю перед гражданами, он пообещал наладить сотрудничество и диалог с Пхеньяном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ким Чен ЫнКНДРСергей Шойгу

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