Востоковед объяснил частые визиты Шойгу в КНДР не только темой СВО

Частые встречи секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном связаны не с СВО, а с риторикой нового президента Южной Кореи, объяснил в интервью НСН востоковед Ким Ен Ун.

Начиная с 21 марта, Шойгу трижды летал в Пхеньян, встретившись по поручению президента России с Ким Чен Ыном также 4 и 17 июня. Ким Ен Ун выразил уверенность, что они не обсуждали отправку северокорейских военных в зону спецоперации.