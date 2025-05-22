В КНДР при спуске эсминца на воду произошла авария
Авария произошла во время спуска эсминца на воду в КНДР в присутствии лидера республики Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Инцидент произошел 21 мая на судостроительном заводе в Чхонджине с новым судном водоизмещением 5 тысяч тонн. При спуске не была обеспечена параллельность движения платформы, корма корабля сошла с направляющих раньше времени и эсминец сел на мель. Его корпус получил повреждения в некоторых местах, нарушившие баланс, а носовая часть не сошла с помоста для спуска на воду.
«Товарищ Ким Чен Ын, наблюдавший за всем процессом, решительно заявил, что это — серьезнейшая авария, вызванная чистой небрежностью, безответственностью... которую нельзя было допустить ни при каких обстоятельствах», - отмечает агентство.
Северокорейский лидер назвал ЧП преступной халатностью, «бросившей тень на честь и достоинство» страны, и возложил ответственность за нее на отдел оборонной промышленности Центрального Комитета партии и связанные учреждения. Ким Чен Ын подчеркнул, что ошибки причастных рассмотрят на пленуме ЦК партии в июне.
Глава КНДР Ким Чен Ын поручил восстановить эсминец до пленума и расследовать аварию. Политик подчеркнул, что восстановление судна — вопрос престижа и авторитета государства.
Ранее Ким Чен Ын призвал армию Северной Кореи быть готовой к вступлению в войну, пишет Ura.ru.
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