Зеленский пригласил Трампа посетить Украину

«Мы пригласили его в Украину как публично, так и не публично», - сказал Зеленский в интервью изданию Bild.

По словам Зеленского, он готов выслушать Трампа, если у того есть идеи, как быстро завершить конфликт. При этом украинский лидер вновь отказался признавать за Россией территории в обмен на мир.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп обещал отказаться от финансирования Украины в случае победы на выборах, передает «Радиоточка НСН».

