Зеленский пригласил Трампа посетить Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом, если он посетит Киев.

В штабе Трампа опровергли сообщения о планах отдать России Крым и Донбасс в обмен на мир

«Мы пригласили его в Украину как публично, так и не публично», - сказал Зеленский в интервью изданию Bild.

По словам Зеленского, он готов выслушать Трампа, если у того есть идеи, как быстро завершить конфликт. При этом украинский лидер вновь отказался признавать за Россией территории в обмен на мир.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп обещал отказаться от финансирования Украины в случае победы на выборах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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