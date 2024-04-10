Зеленский пригласил Трампа посетить Украину
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом, если он посетит Киев.
«Мы пригласили его в Украину как публично, так и не публично», - сказал Зеленский в интервью изданию Bild.
По словам Зеленского, он готов выслушать Трампа, если у того есть идеи, как быстро завершить конфликт. При этом украинский лидер вновь отказался признавать за Россией территории в обмен на мир.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп обещал отказаться от финансирования Украины в случае победы на выборах, передает «Радиоточка НСН».
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