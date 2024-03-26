Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил Министерству обороны подготовить новый пакет военной помощи для Киева, заявил на пресс-конференции глава ведомства Себастьян Лекорню. Трансляция велась в соцсети X.

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Министр отказался предоставить подробности о новом пакете военной помощи. По его словам, по этому вопросу работает генеральная дирекция по вооружению.

При этом Лекорню допустил, что Киеву передадут колесные танки AMX-10RC, БТР и ракеты «Мистраль».

В беседе с газетой «Известия» военный эксперт Алексей Леонков высказал сомнение, что парламент Франции одобрит отправку войск на Украину. По данным СМИ, в Париже обсуждали размещение контингента в Одессе. сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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