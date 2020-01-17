Спешку с досрочными выборами в Госдуму назвали ошибкой
Руководитель «Политической экспертной группы» в эфире НСН заявил, что власть спешкой в принятии решений сама раскачивает лодку.
Газета «Коммерсант» сообщает о возможности проведения в России досрочных выборов в Государственную Думу. Источник издания, близкий к администрации президента, считает, что сжатые сроки подготовки пакета поправок в Конституцию (голосование по которым может состоятся уже в апреле) обусловлены именно планами Кремля внести в Основной закон норму о самороспуске Госдумы. Тогда выборы в нижнюю палату могут пройти раньше осени 2021 года. Самороспуск «позволит снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне», отмечает источник.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в беседе с НСН заявил, что не исключает возможности проведения досрочных выборов, однако это может вызвать повышенное чувство неуверенности в обществе.
«Я не исключаю такого развития событий. Но досрочные выборы президента еще можно было бы объяснить, а досрочные выборы Госдумы объяснять намного сложнее. Самое главное, что власть сама раскачивает лодку. Во-первых, нужно объяснение, почему выборы досрочные. Во-вторых, бенефициарами этих выборов могут быть, в нынешних условиях, парламентская оппозиция – КПРФ и ЛДПР. В-третьих, торопливость демонстрирует неуверенность в том, что в следующем году при новом правительстве мы получим какой-то экономический рост и устойчивый рост доходов населения. При этом, понятно, что транзит может ускоряться, что есть и другая логика, другие интересы. Но в любом случае создаются новые риски и угрозы. Понятно, что все преобразования хочется провести быстро и пакетом, но эта спешка может вызывать серьезные сомнения не только у экспертов. Несмотря на то, что в обществе есть запрос на перемены, но также есть и другой запрос – стабильность. Если такой план действительно есть, то я считаю его ошибкой, последствия которого еще скажутся», - сказал Калачёв.
Кроме того, собеседник НСН полагает, что в случае реализации такого сценария возникает множество сопутствующих вопросов, ответить на которые пока сложно.
«Кто персонально будет отвечать за избрание новой Госдумы, будет ли введена ответственность между кем-то, кто отвечает за списки, и тем, кто будет отвечать за мандатников? Что с преемственностью по отношению к нынешнему созыву Госдумы – получит ли большинство депутатов возможность баллотироваться снова или на них повесят пенсионную реформу и спишут в утиль? То есть это порождает много вопросов, что вызывает турбулентность, неуверенность в завтрашнем дне», - пояснил Константин Калачев.
В ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 15 января он заявил о подготовке изменений в действующую Конституцию РФ. Среди поправок значится и расширение полномочий Госдумы при формировании правительства. В частности, кандидатура премьер-министра, после внесения изменений, будет не просто согласовываться, а утверждаться Госдумой. Также в число поправок может войти предложение ограничить срок президента, установить приоритет Конституции над международными законами.
Ранее общественный деятель, писатель и публицист Ирина Хакамада в беседе с НСН предположила движение России к казахскому варианту правления.
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