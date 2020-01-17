Спешку с досрочными выборами в Госдуму назвали ошибкой

«Я не исключаю такого развития событий. Но досрочные выборы президента еще можно было бы объяснить, а досрочные выборы Госдумы объяснять намного сложнее. Самое главное, что власть сама раскачивает лодку. Во-первых, нужно объяснение, почему выборы досрочные. Во-вторых, бенефициарами этих выборов могут быть, в нынешних условиях, парламентская оппозиция – КПРФ и ЛДПР. В-третьих, торопливость демонстрирует неуверенность в том, что в следующем году при новом правительстве мы получим какой-то экономический рост и устойчивый рост доходов населения. При этом, понятно, что транзит может ускоряться, что есть и другая логика, другие интересы. Но в любом случае создаются новые риски и угрозы. Понятно, что все преобразования хочется провести быстро и пакетом, но эта спешка может вызывать серьезные сомнения не только у экспертов. Несмотря на то, что в обществе есть запрос на перемены, но также есть и другой запрос – стабильность. Если такой план действительно есть, то я считаю его ошибкой, последствия которого еще скажутся», - сказал Калачёв.

Кроме того, собеседник НСН полагает, что в случае реализации такого сценария возникает множество сопутствующих вопросов, ответить на которые пока сложно.

«Кто персонально будет отвечать за избрание новой Госдумы, будет ли введена ответственность между кем-то, кто отвечает за списки, и тем, кто будет отвечать за мандатников? Что с преемственностью по отношению к нынешнему созыву Госдумы – получит ли большинство депутатов возможность баллотироваться снова или на них повесят пенсионную реформу и спишут в утиль? То есть это порождает много вопросов, что вызывает турбулентность, неуверенность в завтрашнем дне», - пояснил Константин Калачев.

В ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 15 января он заявил о подготовке изменений в действующую Конституцию РФ. Среди поправок значится и расширение полномочий Госдумы при формировании правительства. В частности, кандидатура премьер-министра, после внесения изменений, будет не просто согласовываться, а утверждаться Госдумой. Также в число поправок может войти предложение ограничить срок президента, установить приоритет Конституции над международными законами.

Ранее общественный деятель, писатель и публицист Ирина Хакамада в беседе с НСН предположила движение России к казахскому варианту правления.

