СМИ: Иран отказался от участия в новом раунде переговоров с США

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Об этом сообщает иранское агентство IRNA в соцсети X.

Трамп объявил о новом раунде переговоров с Ираном в Пакистане

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что его представители направляются в Исламабад для проведения переговоров по Ирану. Американский постпред при ООН Майк Уолтц также утверждал, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном возобновятся в ближайшие 24 часа.

Однако, по данным IRNA, Иран принял решение не участвовать во втором раунде переговоров.

Перед этим хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
