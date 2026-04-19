СМИ: Иран отказался от участия в новом раунде переговоров с США

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что его представители направляются в Исламабад для проведения переговоров по Ирану. Американский постпред при ООН Майк Уолтц также утверждал, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном возобновятся в ближайшие 24 часа.

Однако, по данным IRNA, Иран принял решение не участвовать во втором раунде переговоров.

Перед этим хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».