Певица Валерия идет в политику и создает партию

По словам Пригожина, прежде всего Валерия запустит на YouTube программу, которая будет называться «Почему я?» и расскажет о судьбах женщин, пострадавших от бытового насилия.

Более конкретную политическую платформу партии планируется сформировать к осени 2020 года. «В ближайшее время у нас [на повестке] Конституция и День Победы. А уже к осени посмотрим», - сказал Пригожин.

Ранее НСН писала, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял писателя Захара Прилепина, который создал собственную партию. Однако вскоре стало известно, что сам Шнуров вошел в состав Партии роста и, по информации ряда источников, готовится выдвигать свою кандидатуру на думских выборах.

