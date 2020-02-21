Певица Валерия идет в политику и создает партию
Российская певица Валерия создает политическую партию, которая будет бороться за права женщин и вести борьбу с бытовым насилием. Об этом заявил ТАСС супруг и продюсер певицы Иосиф Пригожин.
«Партия будет называться «Сильные женщины», - заявил он.
По словам Пригожина, прежде всего Валерия запустит на YouTube программу, которая будет называться «Почему я?» и расскажет о судьбах женщин, пострадавших от бытового насилия.
Более конкретную политическую платформу партии планируется сформировать к осени 2020 года. «В ближайшее время у нас [на повестке] Конституция и День Победы. А уже к осени посмотрим», - сказал Пригожин.
Ранее НСН писала, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял писателя Захара Прилепина, который создал собственную партию. Однако вскоре стало известно, что сам Шнуров вошел в состав Партии роста и, по информации ряда источников, готовится выдвигать свою кандидатуру на думских выборах.
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