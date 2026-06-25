Россияне заявили о худшем времени для вложения денег
В настоящее время в России время для инвестиций худшее за последние годы, сообщает Центробанк РФ со ссылкой на исследование фонда «Общественное мнение».
На вопрос «Как Вы считаете, сегодня обстановка в стране достаточно или недостаточно благоприятная для того, чтобы делать инвестиции, вкладывать во что-либо свои деньги?», 60% респондентов ответили отрицательно. Это максимальная доля и худший показатель с сентября 2019 года. Благоприятной для инвестиций ситуацию сочли 19% опрошенных. Последний раз такое малое значение было в декабре 2022 года.
Ранее стало известно, что россияне годами копили через НПФ ради прибавки всего в 4 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россияне заявили о худшем времени для вложения денег
- Лавров считает, что РФ снова могут «надуют» на переговорах по Украине
- СМИ: Россия попросила бензин у Казахстана
- Зеленский анонсировал операцию в Крыму для принуждения к миру
- Развожаев заявил о планах ВСУ сделать жизнь в Севастополе невыносимой
- Россияне забрали из банков полтриллиона рублей в мае
- Фицо заявил об отказе Словакии предоставить военную помощь Киеву на €70 млрд
- СМИ: США помогли ВСУ в нанесении ударов по Московскому региону
- В РСТ назвали минимальную цену отдыха в Турции на двоих
- В России оценили прогноз о возможном начале войны Польши с Украиной