Россияне заявили о худшем времени для вложения денег

В настоящее время в России время для инвестиций худшее за последние годы, сообщает Центробанк РФ со ссылкой на исследование фонда «Общественное мнение».

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На вопрос «Как Вы считаете, сегодня обстановка в стране достаточно или недостаточно благоприятная для того, чтобы делать инвестиции, вкладывать во что-либо свои деньги?», 60% респондентов ответили отрицательно. Это максимальная доля и худший показатель с сентября 2019 года. Благоприятной для инвестиций ситуацию сочли 19% опрошенных. Последний раз такое малое значение было в декабре 2022 года.

Ранее стало известно, что россияне годами копили через НПФ ради прибавки всего в 4 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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