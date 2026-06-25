СМИ: Росстат зафиксировал сильнейший скачок цен на бензин

С 16 по 22 июня топливо на автозаправочных станциях подорожало в среднем на 3%. По данным агентства, это сильнейший недельный скачок за 20 лет ведения статистики.

Аи-92 прибавил в цене 2,13 рубля и продается по 67,54 рубля за литр; Аи-95 подорожал на 2,09 рубля, до 73,20 рубля за литр, а Аи-98 стал стоить 96,51 рубля за литр — на 1,13 рубля больше, чем неделей ранее. За три недели июня бензин, согласно Росстату, подорожал на 5% — больше, чем за январь–май вместе взятые.

Ранее стало известно, что российские власти ведут переговоры с Казахстаном о возможности импорта Аи-92. Речь идет об объеме в 50 тысяч тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

