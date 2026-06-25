Лавров считает, что РФ снова могут «надуют» на переговорах по Украине
Москву снова могут ввести в заблуждение на переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Заявление публикует внешнеполитическое ведомство. По словам главы МИД, РФ готова возобновить переговоры, однако не будет принимать «ультиматумы». «Поэтому к переговорам мы, конечно, готовы, но жульничать не позволим. Иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию в очередной раз получится ввести в заблуждение, но сейчас мы особенно начеку», - указал Лавров.
Он отметил, что США нарушили договоренности, достигнутые в Анкоридже, где президент Владимир Путин встречался с коллегой из США Дональдом Трампом в августе 2025 года. Он добавил, что Москва не рассматривает текущую линию фронта как условие для старта переговоров.
Ранее Лавров сказал, что очередной визит в Россию американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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