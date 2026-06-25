Лавров считает, что РФ снова могут «надуют» на переговорах по Украине

Заявление публикует внешнеполитическое ведомство. По словам главы МИД, РФ готова возобновить переговоры, однако не будет принимать «ультиматумы». «Поэтому к переговорам мы, конечно, готовы, но жульничать не позволим. Иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию в очередной раз получится ввести в заблуждение, но сейчас мы особенно начеку», - указал Лавров.

Он отметил, что США нарушили договоренности, достигнутые в Анкоридже, где президент Владимир Путин встречался с коллегой из США Дональдом Трампом в августе 2025 года. Он добавил, что Москва не рассматривает текущую линию фронта как условие для старта переговоров.

Ранее Лавров сказал, что очередной визит в Россию американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

