Трамп заявил, что союзники по НАТО подвели США при конфликте с Ираном
Союзники по Североатлантическому альянсу подвели США, так как отказались помогать в проведении операции против Ирана, сообщил во время встречи с главой НАТО Марком Рютте американский лидер Дональд Трамп.
«Нас подвели. Нам совсем не была нужна их помощь со всем этим. Но было бы хорошо, если бы они сказали: «Мы хотим помочь». Они так не сказали это», — указал глава Белого дома.
Президент отметил, что ему бы хотелось простой верности от союзников по Альянсу. «Нам не нужны их деньги. Нам ничего не нужно. У нас, безусловно, самая мощная армия в мире. Но я просто хочу верности», — подчеркнул Трамп.
Ранее стало известно, что Европа готовится к резкому сокращению вклада США в НАТО в случае войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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