Трамп заявил, что союзники по НАТО подвели США при конфликте с Ираном

«Нас подвели. Нам совсем не была нужна их помощь со всем этим. Но было бы хорошо, если бы они сказали: «Мы хотим помочь». Они так не сказали это», — указал глава Белого дома.

Президент отметил, что ему бы хотелось простой верности от союзников по Альянсу. «Нам не нужны их деньги. Нам ничего не нужно. У нас, безусловно, самая мощная армия в мире. Но я просто хочу верности», — подчеркнул Трамп.

Ранее стало известно, что Европа готовится к резкому сокращению вклада США в НАТО в случае войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

