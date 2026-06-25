СМИ: Россия попросила бензин у Казахстана

Речь идет об объеме в 50 тысяч тонн. Это связано с нехваткой топлива на внутреннем рынке. По словам источников агентства, обсуждается вариант поставки российской нефти на один из казахстанских ‌НПЗ на условиях процессинга.

Сейчас в Казахстане наблюдается профицит автомобильного топлива, однако с 26 июня по 20 июля на ремонт остановится Атырауский НПЗ, что сократит резервы продукта. Собеседник указал, что поставки бензина в РФ возможны в обмен на импорт российского авиакеросина.

В ходе встречи белорусский лидер Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин будут, по всей видимости, обсуждать вопросы безопасности, экономику и рост экспорта бензина из Белоруссии на фоне дефицита топлива в России. Об этом НСН заявил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

