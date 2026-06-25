США сняли санкции с бывших топ-менеджеров «ФК Открытие»
Министерство финансов США исключило из санкционного перечня четырех бывших топ-менеджеров «ФК Открытие», сказано на сайте ведомства.
Речь идет о Германе Белоусе, Ирине Кремлевой, Викторе Николаеве и Надии Черкасовой. Ограничительные меры также сняли с сына миллиардера Владимира Потанина Ивана Потанина, Максима Смирнова и одного из акционеров «Совкомбанка» Михаила Клюкина.
Также Минфин отменил санкции в отношении судов «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров».
О причинах исключения из санкционных списков ничего неизвестно.
Ранее США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Сбера» Мальцева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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