США сняли санкции с бывших топ-менеджеров «ФК Открытие»

Речь идет о Германе Белоусе, Ирине Кремлевой, Викторе Николаеве и Надии Черкасовой. Ограничительные меры также сняли с сына миллиардера Владимира Потанина Ивана Потанина, Максима Смирнова и одного из акционеров «Совкомбанка» Михаила Клюкина.

Также Минфин отменил санкции в отношении судов «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров».

О причинах исключения из санкционных списков ничего неизвестно.

Ранее США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Сбера» Мальцева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

