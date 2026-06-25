Нижегородская область перенесла запрет на вейпы

Изначально региональный закон, принятый в конце мая, предполагал, что ограничения вступят в силу с 1 сентября. Однако принятый в июне федеральный закон наделил регионы правом вводить пятилетние запреты на продажу электронных сигарет, но не ранее 1 марта 2027 года. По этой причине запрет начнет действовать с указанной даты.

Губернатор области Глеб Никитин ранее говорил, что вейпы исчезнут с прилавков «как только это станет возможным». Аналогичные запретительные нормы до принятия федерального закона успели принять Пермский край и Пензенская область. В настоящее время свои инициативы разрабатывают Ульяновская, Саратовская, Ленинградская области, Удмуртия и Санкт-Петербург.

Ранее врач рассказала, что вейпы повышают риск ишемической болезни на 20–40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

