Нижегородская область перенесла запрет на вейпы
Власти Нижегородской области перенесли сроки введения запрета на оборот вейпов в регионе, сообщает РБК.
Изначально региональный закон, принятый в конце мая, предполагал, что ограничения вступят в силу с 1 сентября. Однако принятый в июне федеральный закон наделил регионы правом вводить пятилетние запреты на продажу электронных сигарет, но не ранее 1 марта 2027 года. По этой причине запрет начнет действовать с указанной даты.
Губернатор области Глеб Никитин ранее говорил, что вейпы исчезнут с прилавков «как только это станет возможным». Аналогичные запретительные нормы до принятия федерального закона успели принять Пермский край и Пензенская область. В настоящее время свои инициативы разрабатывают Ульяновская, Саратовская, Ленинградская области, Удмуртия и Санкт-Петербург.
Ранее врач рассказала, что вейпы повышают риск ишемической болезни на 20–40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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