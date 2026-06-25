Оплата за ЖКХ может подорожать из-за поддержки «Почты России»

Проект закона Минцифры о поддержке «Почты», принятый в первом чтении, может обернуться ростом платы за «комменалку, предупреждает комитет ТПП. Документ закрепляет за «Почтой России» монопольное право доставлять бумажные платежки и вводит платную электронную почтовую систему, которая дублирует уже работающую бесплатную ГИС ЖКХ.

Поскольку плата устанавливается почти за все действия в системе, издержки в итоге переложат на владельцев квартир. «Главное возражение отрасли — нам предлагают платить за то, что уже есть и работает бесплатно. Авторы рассчитывают на 9,5 млрд рублей дохода, но заплатят за это жители», — заявила заместитель председателя комитета ТПП Сусана Киракосян.

Она отметила, что авторы инициативы «рассчитывают на дополнительные 9,5 млрд рублей дохода, но заплатят за это жители и управляющие и ресурсоснабжающие организации», так как любая новая плата в этой цепочке в итоге оказывается в плате за содержание дома.

Ранее ФАС опровергла информацию об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

