Россиян через «Госуслуги» предложено информировать об украденных деньгах
Центробанк России предлагает создать на портале «Госуслуг» специальный сервис, который позволит получать полную информацию о том, что им делать, куда обращаться и как вернуть похищенные злоумышленниками деньги, сообщают «Ведомости».
Как заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, планируется взаимодействовать по этому вопросу с Минцифрой. Когда регулятор планирует это сделать, не уточняется. Уваров указал, что жертвы мошенничества не всегда знают, что в некоторых случаях могут потребовать возмещения украденных средств у банка: люди обращаются в кредитное учреждение, просят разобраться, но не просят вернуть им деньги. И это связано с недостаточной информированностью россиян о своих правах и о наличии такого механизма возврата. Поэтому ЦБ РФ намерен объяснить людям их правила поведения и их права, чтобы они понимали, при каких условиях банк обязан вернуть человеку денежные средства.
Представитель ЦБ отметил, что сервис может стать хорошим информационным помощником для людей, и будет мотивировать банки и операторов связи развивать свои защитные системы.
Сегодня специалисты по информационной безопасности (ИБ) проигрывают злоумышленникам, поскольку, как правило, не умеют мыслить творчески и опираются на конкретные положения в документах. Об этом НСН заявил глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук.
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