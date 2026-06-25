Глава Минюста усомнился в приоритете прав человека над интересами государства
Глава Министерства юстиций России Константин Чуйченко считает «не совсем правильным» приоритет прав человека над интересами государства, сообщает «Коммерсант».
По его словам, миссия Минюста включает: защиту прав и законных интересов россиян, обеспечение верховенства закона и укрепление государственности. «Но при этом у нас были подходы, которые возникли из начала 1990-х годов, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свободы граждан — это приоритет. Мне кажется, это не совсем правильный подход»,— указал Чуйченко.
Он считает, что слабое государство не может обеспечить права и законные интересы граждан, при этом отсутствие прав и свобод «тоже не делает государство сильным» и «не обеспечивает верховенства закона».
Глава Минюста отметил, что при реформах необходимо соблюдать баланс: «То есть если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить».
Ранее Минюст предложил значительно повысить штрафы за экономические преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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