Песков заявил об отсутствии предпосылок для диалога с Украиной

Он отметил, что никаких предпосылок для переговоров нет, однако в Кремле фиксируют все больше обсуждений и экспертных заявлений о неком мирном процессе.

«Правда, в этих рассуждениях не звучит политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это главный приоритет», — заключил представитель Кремля.

Ранее бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что Москве нет смысла вести переговоры с Киевом до денацификации Украины, сообщает RT.

