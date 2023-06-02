Песков заявил об отсутствии предпосылок для диалога с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время какой-либо диалог между Москвой и Киевом «не просматривается», сообщает ТАСС.

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Он отметил, что никаких предпосылок для переговоров нет, однако в Кремле фиксируют все больше обсуждений и экспертных заявлений о неком мирном процессе.

«Правда, в этих рассуждениях не звучит политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это главный приоритет», — заключил представитель Кремля.

Ранее бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что Москве нет смысла вести переговоры с Киевом до денацификации Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
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