Песков заявил об отсутствии предпосылок для диалога с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время какой-либо диалог между Москвой и Киевом «не просматривается», сообщает ТАСС.
Он отметил, что никаких предпосылок для переговоров нет, однако в Кремле фиксируют все больше обсуждений и экспертных заявлений о неком мирном процессе.
«Правда, в этих рассуждениях не звучит политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это главный приоритет», — заключил представитель Кремля.
Ранее бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что Москве нет смысла вести переговоры с Киевом до денацификации Украины, сообщает RT.
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