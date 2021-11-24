Песков заявил о сохранении антиковидных мер для ревакцинировавшегося Путина

Меры безопасности в отношении президента Владимира Путина сохраняются, несмотря на ревакцинацию главы государства от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, все равно на фоне продолжающейся пандемии нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Владимир Путин сделал повторную прививку от COVID-19 в понедельник. Президент ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВакцинацияКоронавирусВладимир Путин
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