Песков заявил о сохранении антиковидных мер для ревакцинировавшегося Путина
Меры безопасности в отношении президента Владимира Путина сохраняются, несмотря на ревакцинацию главы государства от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, все равно на фоне продолжающейся пандемии нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Владимир Путин сделал повторную прививку от COVID-19 в понедельник. Президент ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт».
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