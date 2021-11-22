«Нормально». Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса чувствует себя нормально, сообщает РИА Новости.

Песков вакцинировался «Спутник Лайтом»

«Нормально... только что проводил встречу», - ответил журналистам представитель Кремля.

Ранее Путин встретился с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым и в ходе беседы заявил, что ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт», сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВладимир ПутинДмитрий Песков
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