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Путин встретится в Сочи с президентом Палестины

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«Нормально». Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации

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Ранее Путин встретился с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым и в ходе беседы заявил, что ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт», сообщает RT .

«Нормально... только что проводил встречу», - ответил журналистам представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса чувствует себя нормально, сообщает РИА Новости.

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