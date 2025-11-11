ВС России нанесли удар возмездия за операцию Киева с угоном МиГ-31
Российская армия в ответ на провокацию Украины и Великобритании по угону за границу российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» поразила объекты на украинской территории. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Отмечается, что Вооруженные силы РФ ударили «Кинжалами» по главному центру радиоэлектронной разведки украинского Главного управления разведки в городе Бровары и военному аэродрому Староконстантинов.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении операции Киева под руководством британских спецслужб по угону МиГ-31 для провокации против авиабазы НАТО в румынской Констанце, пишет Ura.ru.
