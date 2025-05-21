Песков: Место следующих переговоров с Украиной пока не определено

Решения по месту проведения дальнейших переговоров России и Украины пока не принималось. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, место для встречи определяется «всеми заинтересованными сторонами».

«Такого решения пока не было», - отметил представитель Кремля.

Также он прокомментировал информацию о желании Ватикана стать переговороной площадкой, указав, что Москва пока не получала соответствующего предложения.

Ранее папа римский Лев XIV заявил, что Ватикан готов принять переговоры России и Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияДмитрий Песков

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