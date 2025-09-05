Песков: Встречу Путина и Трампа можно очень быстро организовать

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организована очень быстро. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

По словам представителя Кремля, второй раунд переговоров лидеров двух стран возможен в ближайшее время.

«У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована», - указал Песков.

По его словам, рабочие контакты сторон идут постоянно.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшем будущем собирается пообщаться с Путиным, по его словам, у политиков «очень хороший диалог», пишет «Свободная пресса».

